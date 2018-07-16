На одній з автозаправок США півтори години можна було заправлятись абсолютно "на халяву".

Інцидент стався в Детройті (США) ще в кінці червня, однак став відомий лише нещодавно. Хакери зайшли в програмне забезпечення однієї заправки та ввімкнули процес наладки обладнання. В цьому режимі паливо видавалось всім бажаючим, а система не нараховувала за нього плату.

При цьому власник АЗС бачив, що відбувається, однак не зміг нічого вдіяти – система не реагувала на команди. Тільки після механічного втручання безконтрольну видачу пального йому вдалось припинити.

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Втім, за півтори годину “збоїв” встигли безкоштовно заправитись кілька автовласників на суму 1800 доларів США, злито близько двох тисяч літрів бензину.

Інцидент показав незахищеність програмного устаткування АЗС від хакерських атак.

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