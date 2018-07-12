Часом у екстрених ситуаціях наш мозок працює досить дивно.

Видання New York Post опублікувало на своєму каналі у YouTube відео, на якому чоловік намагається загасити палаючий автомобіль… дмухаючи на нього.

На відео троє хлопців сідають в машину, і коли її заводять, з-під капота вириваються язики полум'я. Всі вискакують з автомобіля, а один з них спробував загасити вогонь, подувши на нього, як на свічку на іменинному торті. Кумедна, хоч і небезпечна, пригода трапилась у місті Цзямуси в Китаї, повідомляє New York Post. Все закінчилось благополучно: нагодився охоронець автостоянки з вогнегасником і досить швидко загасив полум'я.

Також цікаво: Тревіс Пастрана повторив три найнебезпечніших стрибка Івела Нівела (відео)