Шалена погоня в дусі Grand Theft Auto закінчилась "катапультуванням" у стилі FlatОut.

Карколомне переслідування мало місце у окрузі Флоренс, штат Південна Каліфорнія. Дівчина на позашляховику довго утікала від поліцейського переслідування, однак врешті була витурена з машини вдалим поліцейським маневром.

Місцева поліція повідомила, що патрульні зупинили позашляховик Chevrolet Tahoe за грубі порушення ПДД. За кермом автомобіля була 24-річна Бріттані Джеффордс. Її приятель вийшов з машини (що, у разі зупинки на вимогу поліції, робити заборонено) і один з патрульних одразу вдягнув на нього наручники. У цей час міс Джеффордс вирішила вшитись подалі від неприємностей, щоправда, не врахувавши, що у поліції вже є на неї усі данні і знайти її не буде проблемою.

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Так чи інакше, почалась затяжна гонитва, під час якої дівчина кілька разів обходида поліцейські блок-пости, розштовхувала патрульні машини та уникала контакту з інтерсепторами, носилась між будинками і трейлерами у жилому секторі, дивом нікого не збивши і врешті-решт була зупинена класичним поліцейським прийомом – ударом збоку по задній частині машини.

Від удару Chevrolet Tahoe занесло і позашляховик двічі перекинувся. Під час одного з переворотів дівчина вилетіла з машини через лобове скло, що говорить про те, що вона, скоріш за все, була не пристебнута ременем безпеки. Від удару головою об асфальт Бріттані втратила свідомість – такою її й знайшли поліцейські. Порушниця отримала тяжкі травми, але вижила, наразі вона одужує. Однак після лікарні на неї чекає судова зала, а за ним і ув’язнення. Раніше Бріттані Джеффордс вже притягалась до відповідальності за участь у озброєному пограбуванні.

Обережно, відеозапис містить кадри, що можуть шокувати окремих глядачів.

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