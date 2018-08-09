Спойлер: деякі компанії навіть у мінусі.

Дослідження, проведені професором економіки Фердінандом Дуденхоффером з Німеччини, показують цікаву інформацію про прибутки автовиробників від продажу кожного авто. Результати аналізу збігаються з данними, оприлюдненими раніше агентством Bloomberg.

Про це дослідження повідомило німецьке видання Börse-Express. Повідомляється, що деякі люксові бренди не лише не заробляють, а ще й втрачають на продажі своїх машин. Так кожен проданий автомобіль Bentley приносить фірмі збитки у розмірі 17 тисяч євро. Така ситуація обумовлена величезними інвестиціями британської марки у розробку гібридних та електричних автомобілів. Невтішні результати показала й Tesla: компанія, котру Ілон Маск зараз хоче привласнити, втрачає по 11 тисяч євро на кожному проданому автомобілі.

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А от британський концерн Jaguar Land Rover, на кожній проданій машині заробляє близько 800 євро. Значно краще справи виглядають у Maserati (5 тисяч євро), Audi, BMW, Mercedes-Benz (9 тисяч євро) та Porsche, що став лідером серед німецьких марок з чистим прибутком у 17 тисяч євро з кожної автівки. Абсолютне ж лідерство у рейтингу здобула компанія Ferrari, що отримує близько 70 тисяч євро прибутку з кожного суперкара.

Цікаво, що результати дослідження, проведеного професором, збігаються з інформацією агентства Bloomberg, що була оприлюднена минулого року. За данними агентства Porsche отримає $17250, а Ferrari – $90000 з кожного проданого автомобіля.

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