Так, справжній ексклюзив обходить недешево.

Мова про Bugatti Vision Gran Turismo – автомобіль, що існує у єдиному екземплярі. Це ходовий прототип, котрий дістався у власність арабському шейху, а тепер змінив прописку на каліфорнійську. Саме завдяки переїзду на поверхню сплили цікаві цифри, що стосуються цього унікального автомобіля.

Головною цифрою мала б бути ціна Bugatti Vision GT, однак вона відома лише обмеженому колу людей і тримається у таємниці. Це досить зручно, якщо збираєшся перепродати таку машину. За чутками, новий власник Vision GT поповнив рахунок першого на $5,16 млн – не так вже й дорого для унікального автомобіля, що стане окрасою будь-якої колекції. Для порівняння: нещодавно на аукціоні була продана Ferrari 250 GTO за 70 мільйонів доларів.

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Концепт Bugatti Vision Gran Turismo був явлений публіці у 2015 році як втілення віртуального гіперкару з гри Gran Turismo та прообраз майбутньої нової моделі марки. Двигун W16, півтори тисячі коней, повний привід, максимальна швидкість у 400 км/год, унікальний кузов і салон – автомобіль дійсно вражаючий.

Відео містить субтитри російською мовою.

Того ж року неназваний арабський шейх зміг зторгувати концепт у французів за суму, що досі лишається невідомою. Також невідомо, чому зараз власник унікального гіперкара вирішив його позбутись, однак зі Близького Сходу машину перевезли у США до гаража нового власника. Гаража, гідного такої машини – гіперкар стоятиме поряд з Ferrari LaFerrari, Bugatti Veyron Vitesse, McLaren P1 та Lamborghini Centenario.

Не так давно ми публікували відео, у якому показана заміна мастила у Bugatti Veyron. Окрім того, що операція ця непроста, вона ще й страшенно дорога. Та вартість цієї операції для звичайного Veyron – дрібниці у порівнянні з прайсом за обслуговування унікального Bugatti Vision Gran Turismo. Вартість ТО з діагностикою і заміною мастила для Vision GT коштує 20 тисяч доларів. Комплект шин, створених компанією Michelin спеціально для цього автомобіля, обійдеться у 103 тисячі доларів. Скільки коштуватиме ремонт чи заміна деталі, більшість яких тут унікальні – навіть подумати страшно.

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