А купив машину продавець автомобільних килимків

Класичний спорткар Ferrari 250 GTO вже давно утримує звання найдорожчого автомобіля у світі – кілька років тому таку машину було продано за 52 мільйони доларів. Та нещодавно рекордну ціну було перевищено!

Ferrari 250 GTO 1963 року випуску була продана з аукціону за неймовірні $70 млн! Завваживо, що один з найшвидших та найдорожчих гіперкарів сучасності Bugatti Chiron коштує “лише” $2,8 млн.

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Вартість автомобіля обумовлена кількома важливими факторами. Компанія Ferrari випустила усього 39 купе з індексом 250 GTO, частина з яких була втрачена. Більше того – саме цей сріблястий автомобіль з номером кузова 4153 GT фінішував четвертим у перегонах 24 години Ле Ман 1963 року, а роком пізніше виграв гонку Тур де Франс. Примітно, що протягом свого життєвого шляху сріблястий 250 GTO жодного разу не потрапив у аварію, тож його стан, як для такого автомобіля – ідеальний.

250 GTO оснащено трилітровим V12 потужністю 300 к. с. і 5-ступінчастою МКПП. Спорткар у свої кращі часи був здатен розганятись до сотні приблизно за 6 секунд і розвивати максимальну швидкість у 280 км/год.

А придбав історичний спорткар Девід МакНейл – американський мільярдер, засновник компанії WeatherTech, що займається виробництвом автомобільних килимків та інших автоаксесуарів.

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