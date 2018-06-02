Заявки на купівлю цього авто на аукціоні за перші три дні вже подали 15 осіб.

На аукціоні заставного майна СЕТАМ 29 травня був виставлений автомобіль Ferrari 456 GT з початковою ціною 2 157 659 грн. За три дні поторгуватись за неї виявили бажання вже 15 осіб.

Згідно умов аукціону, щоб взяти участь у ньому, потрібно внести заставу у 107 882.95 грн. Під час торгів крок аукціону буде 1% від ціни, тобто 21 576.59 грн. Торги відбудуться через місяць – 2 липня, тобі кількість бажаючих придбати це авто може значно зрости.

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Ferrari 456 GT, яке продається на аукціоні, виготовлена у 1998 році. Він оснащений 5,4-літровим бензиновим двигуном V12 потужністю 442 к.с., пробіг – трохи більше 17 тис. км. Стан автомобіля не дуже добрий – багато дрібних пошкоджень та подряпин. Фарба злущена на передньому та задньому бампері, водійських дверях.

Втім, технічні характеристики як для 20-річного авто вражають – максимальна швидкість 298 км/год, розгін до першої сотні – за 5,5 секунд.

Вартість виставленої на торги Ferrari 456 GT ($83000) досить велика. Адже в Європі подібну машину можна купити тисяч за 50 євро. А цей же автомобіль п’ять років тому з пробігом у 15 тис. км продавався в Україні за 55 тис. доларів. Що ж, раритет росте в ціні.

Нагадаємо, що невідомий виклав майже 40 тисяч доларів за вщент згорілу Ferrari.