Компанія LEGO випустила на ринок конструктор Bugatti Chiron.

Модель вийшла у світ в масштабі 1 до 8 в серії Technic. При цьому вікова категорія – старше 16 років, тобто зовсім не для дітей. Швидше за все, цей конструктор збиратимуть дорослі поціновувачі марки Bugatti.

Її габарити – 56 см в довжину, 14 – в в висоту та 25 см – в ширину.

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Вартість конструктора Bugatti Chiron від LEGO – 350 доларів.

Зовіншіній вигляд моделі досить оригінальний – в ньому видно деталі конструктора, хоча й вгадується стиль суперкара. В моделі – оригінальний двигун W16, підвіска, яка працює, 8-швидкісна коробка передач, кермо, що управляє поворотом коліс, пульт управління, що змінює кут атаки спойлера, унікальний серійний номер.

Всього в машині десятки деталей та вузлів, що можуть рухатись. А загальна кількість деталей складає 3599 одиниць!

Справжній Бугаті Шірон розганяється до першої сотні за 2,4 секунди, а максимальна швидкість становить 380 км/год. Вартість півтисячі виготовлених гіперкарів складає 2,6 млн. доларів США.

Дивіться відео LEGO Bugatti Chiron:

Нагадаємо, як виглядає автомобіль з дитячих мрій.