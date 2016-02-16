Це дорослим потрібен потужний двигун, повний привід, шкіряний салон, сенсорні дисплеї та бездротові зарядки. У дітей зовсім інший погляд на те, що можна назвати "класною машиною".

1 червня – Міжнародний день захисту дітей. Як відомо, діти ростуть швидко і не встигнеш озирнутись, як сьогоднішні малюки вже будуть складати іспит для отримання водійського посвідчення. Ми не знаємо точно, якими будуть автомобілі за 10 років, зате можемо точно сказати, яким бачать ідеальний автомобіль сучасні дітлахи.

У 2016 році в Британії було проведено опитування 1000 дітлахів віком від 6 до 12 років, котрих просили описати автомобіль мрії. І ось які відповіді отримали дослідники.

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Більше третини дітей (38,6%) мріють, аби автомобілі могли літати. Зізнаємось, дорослі теж про це мріють і вже навіть роблять перші успіхи на цій ниві.

Ідеальною рушійною силою для автомобіля на думку дітей є зовсім не потужна електрична установка і, тим більше, не двигун внутрішнього згорання, а магія (16%), шоколад (14,2%) та хом'ячки, що бігають усередині коліс машини (10%).

Кожен п’ятий малюк вважає, що у ідеальному автомобілі замість звичних нам сидінь мають бути крісла мішки. Ще 18 відсотків опитаних упевнені, що найкраще для цього годяться зефірки маршмеллоу, а 14 відсотків респондентів вважає, що немає нічого м’якішого та зручнішого за хмарки – саме ними і потрібно замінити автокрісла.

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Аби не витрачати часу на зупинки для швидкого перекусу, діти запропонували обладнувати автомобілі компактними автоматами з цукерками (13%) або навіть невеличкими холодильниками для морозива (10%).

А як щодо додаткових розваг у дорозі? Майже кожен десятий вважає, що класному автомобілю обов’язково потрібна ігрова консоль Xbox з великим екраном. Та хіба ж це розмах? Басейн! От що має бути в дитячого суперкара! У цьому впевнені 134 дитини.

Більшість хлопчаків зходяться на думці, що автомобіль має бути якравим і добре помітним, а тому – різнокольоровим, у той час як дівчата надають перевагу люмінесцентній рожевій фарбі.

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Бути помітним – це добре, але малеча вважає, що автомобіль має бути ще й добре чутним. А для цього сигнал клаксону має видавати звук грізного ричання лева. Такий сигнал сподобався б чверті опитаних.

Малюки самі не можуть керувати автомобілем, тому їм потрібен власний фошер. Однак брати на цю посаду когось з батьків більшість не хоче. Натомість 20 відсотків дітей хотіли б бачити за кермом свого автомобіля симпатичного жовтого міньйона, десять відсотків посадили б за кермо робота. А ще дев’ять відсотків (неважко здогадатись, що це дівчатка) віддають перевагу добрій чарівниці Ельзі з мультфільму “Крижане серце”.

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І куди ж вони збираються їхати на таких машинах з шоферами? Виявилось, що більше третини (35%) у першу чергу вирушили б до Діснейленду, а кожен п’ятий хотів би “поїхати” на Місяць або просто у космос.

Бонус: цікаві факти.

Найстаріша іграшка – музейний експонат віком близько 6000 років. Цікаво, що археологічна знахідка має коліщатка, а значить, тисячі років тому хлопчаки також бавились “автомобілями”.

Іграшкова модель автомобіля Lamborghini Aventador LP 700-4 у масштабі 1:8 була створена вручну конструктором Робертом Галпеном в 2011 році. Іграшка була оцінена у 4,7 млн доларів, що в 12 разів перевищує вартість справжнього Aventador LP 700-4. І це одна з найдорожчих іграшок у світі.

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