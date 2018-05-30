П'яна панянка пояснила, що мала поважну причину для того, щоб сісти за кермо.

29 травня автоінспектори білоруського міста Гродно примітили автомобіль Daewoo, котрим за усіма ознаками керував п’яний водій. Те, що вони виявили далі, стало для них справжнім шоком.

Як повідомляє видання sputnik.by, підійшовши до автомобіля, поліцейські побачили, що за кермом знаходилась жінка. Перевірка панянки на алкоголь підтвердила підозри правоохоронців – вміст алкоголю у її крові перевищував допустиму норму у десять разів, тестер показав 3,02 проміле. Однак шокуючим було навіть не це. Виявилось, що ​​37-річна жінка ще й вагітна та й термін чималий – 8 місяців.

Жінка пояснила білоруським копам, що у себе на дачі випила джина, після чого вирішила з’їздити до магазину за молоком – мовляв, вагітним молоко корисне. Чим закінчилась ця історія – не повідомляється.

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