Система фото- і відеофіксації порушень ПДР, яка повинна запрацювати в Україні вже в цьому році, може виявитися абсолютно неефективною. Вся справа все в головному законі України.

На фото і відео можна зняти автомобіль, який порушив правила, але при цьому особистість порушника встановити можна на завжди. Закон про фото- і відеофіксацію пропонує карати за ці порушення власників транспортного засобу.

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Така схема суперечить Конституції, а значить покарання може бути успішно оскаржене в суді. Про це розповів правозахисник Володимир Караваєв. “Будь-яка людина звернеться в суд, він посилатиметься на норму Конституції, де сказано, що юридична відповідальність має індивідуальний характер і що порушується принцип правової невизначеності. На підставі цього буде анульовано постанову”, - стверджує Караваєв.

За словами Караваєва, розробники закону керувалися рішенням європейського суду з прав людини, яке засноване на законодавстві Нідерландів. Але вони зовсім упустили той факт, що наше законодавство в цьому плані істотно відрізняється від голландського.

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“Був випадок, коли власник передав свій автомобіль іншій особі, що порушила правила. Поліція не змогла встановити особу порушника, тому притягнула до відповідальності власника. Той звернувся до суду, але він став на бік поліції. Коли автори законопроекту робили посилання на це рішення ЄСПЛ, не звернули уваги на один дуже суттєвий момент: ЄСПЛ посилався на законодавство Нідерландів. Там зазначено, що передаючи в користування транспортний засіб іншій людині, власник приймає на себе всю відповідальність за таке рішення. Це так звана “солідарна відповідальність”. У нас в законодавстві немає такої норми. Без неї такий механізм у нас просто неможливий”, - каже правозахисник.

За словами Караваєва, законодавство по фото- і відеофіксації порушує одразу п’ять норм Конституції і це грубі порушення. Розробники закону вже зрозуміли свої помилки і будуть вносити зміни в законодавство. Але це дуже тривалий процес, адже доведеться вносити зміни в основний закон.

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“Не можна людину, яка сидить на дивані, дивиться телевізор, залучати до відповідальності за перевищення швидкості. Людина повинна чітко розуміти, що є порушенням і за що його можуть притягнути. В даному випадку порушується принцип правової невизначеності”, - вважає експерт.