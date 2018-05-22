Американська компанія Workhorse розпочала тестування програми доставки пакунків за допомогою безпілотних октокоптерів.

Минулого року служба доставки Workhorse з США вперше показала свої безпілотні дрони-кур’єри HorseFly, а вже зараз розпочала їх використання у тестовому режимі у місті Лавленд, штат Огайо.

HorseFly (з англ. “гедзь”, “сліпень”) являє собою автономний октокоптер – літальний апарат з вісьмома гвинтами. У стаціонарному режимі дрон “пришвартований” на даху кур’єрського фургону, де він підзаряджається, а коли вантажівка прибуває до району, куди потрібно доставити кілька вінтажів, у дію вступає октокоптер, котрий доправляє пакунки до дверей замовників.

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Хоча безпілотні літальні апарати є автономними, водій має змогу спостерігати за їх роботою з монітору, встановленому у кабіні. А у офісі компанії знаходиться центральний командний пункт, котрий моніторить та контролює усі кур’єрські дрони. Ці умови були обов’язковими для отримання дозволу на роботу автономних дронів від FAA – Федерального управління цивільної авіації США.

У Workhorse кажуть, що їхні дрони здатні літати зі швидкістю до 80 кілометрів на годину і перевозити пакунки вагою до 4,5 кілограмів. У повітрі дрон коптер може перебувати протягом 30 хвилин, а витрати на його роботу оцінюються усього в три центи за кожну милю (1,6 км).

Нажаль, компанія не надала відео, та побачити дрон у дії можна завдяки демонстраційному відео іншої служби доставки – UPS.

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