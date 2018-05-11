В найближчі перспективі компанія Uber обіцяє випустити літаюче таксі. Незважаючи на те, що зараз такі заяви виглядають фантастично в компанії вважають їх реальністю. Початок випробувань запланований на 2020 рік.

Концепція літального апарату компанії Uber ґрунтується на технології вертикального зльоту, що дозволить використовувати апарат у містах. Планується, що літальний засіб зможе перевозити чотирьох пасажирів.

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Для літаючого таксі планується втілення безпілотних технологій, але схоже що перші екземпляри літальних апаратів будуть керуватися людьми.