Поціновувачі автомобільної краси можуть надовго "зависнути" у цій величезній фото-галереї.

Конкурс елегантності на італійській Вілла д'Есте – одна з найзначніших подій автомобільного світу, нарівні з міжнародними автосалонами. Зустріч проводиться з 1929 року у останні вихідні травня. Раніше узбережжя озера Комо було місцем, де збирались колекціонери ретро-техніки, та останніми роками усе більше автовиробників привозять сюди свої концепти. Якщо досвідчені судді та обізнана публіка зустріне концепт добре – він матиме шанс на подальше життя у серійному образі.

Цього року Concorso d’Eleganza був особливо багатим на цікаві автомобілі. Зіркою шоу став спорткар Ferrari 335 Sport Spider 1958 року випуску, котрий отримав гран-прі конкурсу.



Фото: Ferrari 335 Sport Spider 1958 року випуску – переможець Concorso d’Eleganza Villa d'Este 2018 / Motor1

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За звання “найелегантнішого” автомобіля цього року також змагались ще кілька дуже цікавих Феррарі, серед яких найдорожчий в світі Ferrari 250 GTO та перша модель Ferrari Testa Rossa.

Якщо мова зайшла про стайню гарцюючого жеребця, то варто згадати й новітній шедевр марки – Ferrari SP38, котрий вперше з’явився на публіці.



Фото: Ferrari SP38 Deborah / Motor1

Традиційно для Вілла д'Есте значну цікавість суддів і публіки викликали історичні моделі італійських виробників. Нижче представлено список переможців Конкурсу Елегантності 2018.

Нагороди за категоріями (назва моделі, тип кузову/кузовне ательє, рік випуску, власник, титул):

Ferrari 335 Sport, Spider Scaglietti, 1958, Андреас Морінгер – Переможець шоу;

Lancia Astura Series III, Cabriolet, Pinin Farina, 1936, Ентоні МакЛін – Найкращий стан довоєнного авто;

Alfa Romeo 33/2 Stradale, Coupé, Franco Scaglione, 1968, Альберт Спайсс – Найкращий стан повоєнного авто;

Cadillac V-16, Roadster, Fleetwood, 1930, Фредерік Лекс – Найбільш точна реставрація;

Rolls-Royce Phantom, Brougham de Ville, Brewster & Co., 1929, Фредерік Леру – Найелегантніший Rolls-Royce;

Ferrari 250 GTO, Berlinetta, Scaglietti, 1962, Енн та Кріс Кокс – Найзначиміша модель;

Bentley MK VI, Coupé, H. J. Mulliner, 1949, Фред Кріз – Виняткова майстерність у будівництві для свого часу;

Lamborghini Miura P 400 SV, Coupé, Bertone, 1971, Андрей Фрідман – Найефектніший дизайн;

Bentley 4 1/2 Liter, Dual Cowl Torpedo, Jarvis & Sons, 1928, Морітц ван Сон – Автомобіль, що приїхав з найвіддаленішої точки;

Alfa Romeo 33/2 Stradale, Coupé Scaglione, 1968, Альберт Спайсс – Нагорода BMW Group Italy;

Lancia Stratos Zero, Bertone Coupé, 1970, Філліп Сарофім – Нагорода BMW Group Boys;

Ferrari SP38, Ferrari Coupé S. p. A. 2018, Loris Kessel Auto SA, дизайнер Флавіо Манцоні – Нагорода за дизайн у класі “Концепти і прототипи”.

Фото: Concorso d’Eleganza Villa d'Este 2018 / Motor1

А цей Alfa Romeo Tipo 33 Stradale 1968 року був головним конкурентом переможця.

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