Ретрофестиваль "Запорізькі врата-2018" з успіхом пройшов в Запоріжжі. Відкрите для всіх свято автомобільного ретро зібрало дві сотні раритетів.

Цього разу “Запорізькі врата” гостинно відчинилися вже у п'ятий раз. Традиційно фестиваль зібрав власників винтажної техніки з півдня України, підтягнулися також шанувальники ретро із сусідніх регіонів.

Багато городян із задоволенням провели час на стадіоні “Локомотив”, де могли не тільки побачити цікаві зразки історичної техніки, а й розважити себе конкурсами на автомобільну тематику.

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Тим, хто предметно цікавиться автомобільної історією “Запорізькі врата” були цікаві в сенсі знайомства з експонатами, які не доїжджають до найбільшого київського ретрофорума OldCarLand.



Рівень автентичності багатьох експонатів був безсумнівно високий, позначається наявність в "Запоріжжі" авторитетної реставраторської школи і декількох найбільших колекцій (музеї "Фаетон" і "Моторсіч", клуб "Олександрівський").

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При цьому на фестивалі було чимало "неформальних" ретроавтомобілів, які не підпадають під суворі канони міжнародного ретроруху – і вони теж були по-своєму цікаві.

Як завжди на подібних українських ретрозаходах, найбільш широко були представлені вітчизняні автомобілі – лінійки "Волг", "Москвичів" і звичайно ж "Запорожців".

І як би на противагу їм – цікава компанія американців, починаючи від канонічного Ford T і закінчуючи химерними седанами епохи аеростилю, в тому числі і Chevrolet у поліцейській лівреї.

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