На ретро-фестивалі в Запоріжжі встановлено рекорд з пасажировмісності ЗАЗ-968.

Фестиваль "Запорізькі врата" став місцем проведення чергового рекорду з вітчизняним "Запорожцем". Цього разу в ЗАЗ-968 помістились аж 17 чоловік! Причому це були не діти, а дорослі молоді люди.

Дивіться відео, як в “Запорожець” помістилось 17 людей:

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Встановлення рекорду з пасажировмісності "Запорожця" стало на "Золотих вратах" традиційним. В минулому році в автомобіль помістилося 14 людей, а в позаминулому – 12.

До речі, в 2007 році ще більше людей помістилось в "горбатий" ЗАЗ-965 – аж 26 осіб. Щоправда, це були діти віком від 5 до 13 років.

Нагадаємо, що ЗАЗ 968М отримав нову компоновку.