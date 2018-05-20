Народний ЗАЗ 968М давно став не тільки героєм анекдотів, але й доступною заготовкою для любителів познущатися з витворів Українського автопрому.

ЗАЗ 968М мав багато невдалих конструктивних рішень, одне з них полягало в розташуванні двигуна з повітряним охолодженням ззаду. При високих навантаженнях він перегрівався. Крім того, був надто шумним.

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Один з конструкторів вирішив виправити цю ситуацію. Переніс двигун в передню частину автомобіля і залишив його назовні. Таким чином двигун краще охолоджується, а його шум менше турбує мешканців салону.