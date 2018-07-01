Навіть якщо легендарний французький гіперкар не стоїть у вашому гаражі, вам буде цікаво.

Свій 100-літровий бензобак Bugatti Veyron спустошує за 12 хвилин, коли рухається на швидкості, близькій до мінімальної. Техданні автомобіля повідомляють, що середня витрата пального у гіперкара – 23,6 л на 100 км, а на трасі авто споживає 33 літри бензину на 100 км. А як щодо апетиту на оливу?

8 літрів, 16 циліндрів, дві турбіни, сотні рухомих деталей – цьому двигуну неодмінно потрібне добре мастило. І багато. Дуже багато. І заміна масла у Bugatti Veyron – теж непроста справа.

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Наприклад, хлопцям на цьому відео довелось трохи попотіти, аби провести цю операцію. Двигун автомобіля має сухий картер, через що зливних отворів у ньому ціла купа.

Майстер говорить про те, що зазвичай він рахує об’єм злитого відпрацьованого мастила. Цього разу з двигуна вилилось трохи більше 15 літрів оливи і це близько 85% від залитого під час останнього ТО.

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