Розберемося в основних причинах, через які може не заводитися бензиновий двигун внутрішнього згоряння. А також спробуємо вирішити проблему.

Є всього три причини, через які бензиновий двигун, який провертають стартером, може не запускатися:

1. Немає палива

2. Немає іскри

3. Немає компресії

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Компресія

Двигун, в якому відсутня (або недостатня) компреся дуже легко провертається стартером. Досвідчений автомобіліст може це визначити за звуком.

Для точного вимірювання компресії використовують компресометр. Але критичне зменшення цього показника, можна визначити за звуком – стартер занадто легко крутити мотор.

Одна з можливих причин зникнення компресії – обрив ременя ГРМ. Перевірити його цілісність можна за непрямими ознаками. Найпростіше відкрити корок для зливки масла, через нього повинні бути видні роспредвал або коромисла (не у всіх двигунах), попросити помічника покрутити стартер. Якщо роспредвал залишається нерухомим – ремінь (або ланцюг) обірвані.

Також компресія може сильно знизитися, якщо автомобіль довго стояв і поршневі кільця залягли. У такому випадку потрібно викрутити всі свічки і через отвір свічки в кожен циліндр залити з медичного шприца по 10-15 "кубиків" будь-якого моторного масла. Пару секунд прокрутити мотор стартером, повернути свічки на місце і завести автомобіль. Хвилин 5-10 він буде сильно диміти, але після прогріву все нормалізується.

Іскра

Перевірити чи є іскра чи ні можна відносно просто. Для цього потрібна свічка (можна її викрутити з двигуна або скористатися будь-якою іншою). Потрібно зняти свічковий ковпачок, надіти на нього свічку і покласти її різьбовою частиною на будь-яку металеву частину двигуна. Після цього помічник намагається запустити двигун. Якщо свічка іскрить – все в порядку, іскра є.

При перевірці не варто тримати свічку руками – удар струмом не небезпечний, але дуже неприємний

Паливо

Якщо є іскра і компресія, але двигун не подає ознак життя, швидше за все паливо не подається в циліндри. Перевірити це можна подавши паливо в примусовому порядку. Один з простих помічників в цій справі – двадцатікубовий медичний шприц з бензином. Подавати бензин можна в будь-якому місці впускного тракту, починаючи від повітряного фільтра і закінчуючи впускним колектором. Найпростіше зняти найбільший патрубок, який знаходиться перед дросельною заслінкою.

Подавати бензин найкраще через відкриту дросельну заслінку. Замість бензину також можна використовувати спеціальний аерозоль для старту двигуна

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Після примусового уприскування двадцяти-сорока кубиків бензину, пробуйте завести мотор. Важливо під час проведення процедури на всякий випадок тримати напоготові вогнегасник. Якщо мотор завівся і через пару секунд заглох – є проблеми з подачею палива.