І на ній навіть не можна похизуватись у місті!

Кожен спорткар Ferrari – бажана та дорога річ. Однак серед автомобілів з гарцюючим конем є особливі екземпляри і цей Ferrari FXX-K Evo, певно, є серед них монархом.

Британський дилер Knight International виставив на продаж FXX-K Evo. Цей гіперкар – один з 40 автомобілів FXX-K, що були збудовані у 2015-2017 роках. Пізніше автомобіль “прокачали” до рівня специфікації Evoluzione.

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Нагадаємо, FXX-K являє собою еволюцію дорожньої моделі LaFerrari, призначену для треку. Модель оснащується 6,3-літровим атмосферником V12, що продукує 848 кінських сил, а електромотор додає ще 187, що вкупі виливається у 1036 “конячок” потужності і 900 Нм крутного моменту. На кожну кінську силу FXX-K приходиться усього 1,42 кг ваги автомобіля, що забезпечило йому рекордний час на треку Fiorano – 1:14, що більш ніж на дві секунди краще за результат LaFerrari.

Фото: Ferrari FXX-K Evo / Ferrari

Що ж до версії Evo, то її компанія підготувала для моделі у 2017 на честь святкування 70-ї річниці марки Ferrari. Evoluzione важить на 90 кг менше за FXX-K і має на 23% більшу притискну силу. Цікаво, що FXX-K та FXX-K Evo компанія тримає в себе навіть після продажу, видаючи болід власникам лише під час трек-днів – італійці розуміють, що випускати такого монстра на громадські дороги – надто небезпечно. У той же час британський дилер, що виставив цей гіперкар на продажу, пропонує за бажанням покупця перетворити автомобіль на дорожньо-легальний (фактично, понизити до LaFerrari), залишивши образ FXX-K Evo. Скільки коштує італійська богиня треку – дилер не повідомляє, та продають такі машини не на кожному кроці, тож варто бути готовим до кругленької суми десь у 3,5 мільйони доларів.

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