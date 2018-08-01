Не питайте, як. Не питайте навіщо. У багатих свої примхи...

У тюнінгу існує таке поняття, як "сліпер", коли у непримітну машину вживляють потужний двигун та інші компоненти, аби шокувати тих, хто захоче позмагатись з таким авто у швидкості. Ця конверсія Audi S5 виводить сліпери на новий рівень.

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Власник спортивного купе з Нью-Джерсі віддав свій автомобіль майстрам компанії Rich Rebuilds, аби вони прокачали його тачку. За задумкою автомайстри мали “свапнути” у німецький спорткар потужний двигун. Та не який-небудь V10 від Lamborghini, як буває у таких випадках, а електричний двигун з усім начинням від Tesla Model S.

Електродвигун майстри ательє розмістили під капотом, а батарейний блок – у багажнику. Робота проведена вражаюча і в результаті на світ з’явився перший електрокар Audi, що випередив фірмовий e-tron.

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