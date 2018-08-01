Оце вже схоже на справжній "Ікс сім".

Флагманський SUV баварців виглядає солідно і агресивно.

Нещодавно у мережу потрапили зображення нового кросовера BMW X7 з патентного відомства. Раніше ми бачили концепт цього позашляховика та шпигунські знімки тестового мула. Дизайнер поєднав усі частини і склав досить реалістичний “пазл”, що демонструє серійний вигляд позашляховика.

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Фото: Концепт BMW X7 / indianautosblog

Внутрішня частина X7 залишається загадкою, але ми знаємо, що великий BMW отримає новітню (і найбільшу) інформаційно-розважальну систему, як у купе 8 Серії, а також версію з семимісним салоном. Потужність вірогідно забезпечуватиме 4,3-літровий V8 у парі з восьмиступінчастою автоматичною трансмісією ZF.

Фото: Рендер BMW X7 та зображення з патентної заявки / indianautosblog, Сarscoops

Дебют BMW X7 очікується через кілька місяців, ймовірно, на автосалоні в Лос-Анджелесі в листопаді. На конвеєрі BMW у місті Спартанбург в штаті Південна Кароліна, вже розпочато налаштування обладнання, однак виробництво стартує лише через кілька місяців.

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