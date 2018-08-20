Зображення великого кросовера просочились у мережу з патентної заявки.

До дебюту BMW X7 залишається ще досить багато часу, але вже зараз можна роздивитись великий баварський кросовер з усіх боків, хоч і не у кольорі.

Характерною особливістю нового Ікса стане масивна радіаторна решітка, як у молодшого брата – нового BMW Х5. Вузькі фари – ще одна риса, притаманна сучасним “баварцям”, а от хромований молдинг у бампері, що заходить на повітрозабірники, виглядає досить стриманим, порівняно з концептом, показаним наприкінці минулого року.

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Фото: Концепт BMW X7 / BMWblog

Семимісний кросовер не лише перекликається з молодшою моделлю у дизайні, але й розділить з Х5 силові агрегати. За попередніми данними глобальний BMW X7 отримає 3-літрову рядну “шістку” потужністю 335 к.с. та 4-літровий турбований V8 на 456 к.с. У Європі модель може вийти з дизельними двигунами: 3.0 турбо на 261 к.с. та трилітровим квадро-турбо потужністю у 394 сили для моделі X7 M50d. Не виключена й поява версії M850i з V8 на 522 к.с.

Фото: Зображення серійного BMW X7 з патентної заявки / Сarscoops

Дебют серійної версії нового BMW X7 анонсований на листопад цього року у Лос-Анджелесі, а в продажу модель має з’явитись у першій половині наступного.

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