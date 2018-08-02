У такому можна відчути себе президентом чи королем.

Фірма Inkas з канади запропонувала свою версію захищеного лімузина на базі нового Mercedes-AMG G63.

Inka G63 AMG має клас бронювання CEN 1063 BR7, що означає можливість протистояти вогневій атаці з рушниці калібру 7,62 мм. Габарити розтягнутого Mercedes-AMG G63 збільшились до 6186/2055/1951 мм у довжину, ширину й висоту, відповідно.

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Фото: Броньований лімузин Inkas G63 AMG / kuruma-zatudan

Пасажирська частина салону розрахована на двох дуже важливих осіб. Більша частина інтер'єру закута в “ультра-преміум Alcantara”, а решта – в екзотичну шкіру й дерево. Тюнери облаштували салон Ultra HD плазмою з Apple TV, голосовою активацією через Apple Siri, моторизованим баром з вбудованим холодильником, а також екстра-комфортними кріслами з численими налаштуваннями і масажем. Освітлення у салоні “спеціально відкаліброване для імітації справжнього сонячного світла”.

Окрім бронювання кузову та балістичного скла Inka G63 AMG отримав інфрачервоні камери та тепловізор, данні з яких можуть записуватись на локальний диск чи завантажуватись на захищений хмарний сервер.

Компанія Inka оцінює такий G63 у 1,2 мільйони доларів, що має бути цілком прийнятною сумою для того, кому потрібен такий автомобіль.

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