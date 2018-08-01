Бульдозер розчавив більше 60 автомобілів на суму близько чотирьох мільйонів доларів у філіппінській провінції Кагаян.

Транспортні засоби знищені за розпорядженням президента Родріго Дутерте в рамках кампанії по боротьбі з корупцією. Серед них були машини люксових виробників - Lamborghini, Porsche, Mercedes Benz, а також мотоцикл Harley Davidson.

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“Я наказав знищити машини. Якщо ви говорите, що в країні ще є корупція, значить, вона є. Я не можу перемогти її за день. Але я повинен показати світу, що Філіппіни - гарне місце для інвестицій і розвитку бізнесу”, - заявив глава держави, який прилетів з цього приводу в провінцію.

Нагадаємо, що в Україні чиновники масово вносять до декларацій данні про покупку новеньких автомобілів люксових брендів за 49 тисяч гривень. Ніякої реакції з боку правоохоронних органів поки що не спостерігається.