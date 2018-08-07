Гендиректор хоче викупити усі акції заснованої ним самим фірми і вивести її з біржі.
Маск вирішив викупити акції Tesla по ціні у 420 доларів за долю. Про це він написав у своєму Twitter, спричинивши паніку на біржі, а потім зростання вартості акцій.
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“Планую викупити Tesla по 420 доларів за акцію. Фінансування забезпечено”, – у своїй манері написав бос Тесли. Звідки узялась така цифра вартості акції – невідомо, однак при такій ціні 100% компанії коштуватимуть близько $82 міль’ярдів за данними Bloomberg, тож це може стати найдорожчою продажою компанії у світовій історії.
Наразі Ілону Маску, що обіймає посаду генерального директора Tesla, належить 20% акцій компанії. Єдиною перешкодою для Маска, за його словами, може стати схвалення від акціонерів. Та підприємець заявив, що у них є два шляхи: або просто продати акції, або зберегти свою частку в компанії через спеціальний фонд. При цьому Маск висловив надію, що більшість обере другий варіант.
Єдиний “твіт” Ілона Маска призвів до того, що біржа NASDAQ призупинила торгівлю акціями Tesla і відновила її лише після того, як Маск дав певні роз'яснення своїй заяві. На момент закриття ринків акції Tesla виросли на 11%.
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