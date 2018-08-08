Німецьке видання AutoBild ділиться міркуваннями про те, яким буде наступний кращий європейський хетчбек і потенційний автомобіль року.

Озирнувшись через плече на сьоме покоління і, примружившись, розглянувши перспективи попереду, отримуємо приблизну картину світу в межах одного невеликого автомобіля.

Читайте також: Volkswagen Cross Touran L – мінівен, що хоче бути кросовером

Зрозуміло, довго представляти Гольф не має сенсу - як правило, аудиторія ділиться на дві частини: люди, які водять легендарний хетчбек і ті, хто тільки збирається його купити. Досвід показує, що всі мають рацію. Але цікавіше те, що в 2019 році Golf, ось вже у восьмий раз поспіль, збирається завоювати Олімп загального обожнювання.

Дизайн Volkswagen Golf 8

Новий Фольксваген Гольф 8-го покоління зовні зміниться швидше еволюційно, ніж революційно. В цілому, вигляд стане динамічніше і візуально легше, але окремі деталі піддадуться більш глибокому опрацюванню. Перше дозволить автомобілю виглядати сучасніше, друге - дорожче. Зокрема, варто очікувати більш складної форми оптики і пластики бамперів.

Інтер'єр Volkswagen Golf 8

Усередині Golf зміниться сильніше, проте все станеться в рамках тенденцій поточної дизайн-лінії для цієї моделі. Golf вже пропонує великий екран на центральній консолі і дисплей замість щитка приладів. Але, за традицією, ці елементи збільшаться в розмірах, продовжуючи витісняти звичні та зручні аналогові елементи управління.

Техніка Volkswagen Golf 8

Двигуном початкового рівня стане 1,4-літровий трициліндровий агрегат (95 к.с. і 116 к.с.), відразу за ним - 1,5 літра з 130-150 к.с. Автомобіль з дволітровим двигуном (197 к.с.) майже «наздожене» за версію GTI. Дизелі представить дволітровий TDI в чотирьох варіантах форсування від 136 к.с. до 204 к.с. Зрозуміло, варто очікувати гібридний GTE, сумарна потужність його силової установки складе 220 к.с. Також з'явиться двигун, що працює на природному газі (1,5 л, 130 к.с.). З якими моторами можна буде купити Гольф у нас, поки що не відомо.

Volkswagen Golf R, R-Line і GTI

Традиційно для німецького бренду, найекстремальнішим в лінійці Golf залишиться модифікація R. Навряд чи варто очікувати чогось не звичайного: потужний двигун, великі колеса, індивідуальний агресивний обвіс. Якщо останнього буде досить - можна зупинити свій вибір на стилістичному пакеті R-Line. І, звичайно, самим рафінованим спортсменом в лінійці залишиться Golf GTI.