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Минуле покоління сімейного мінівена Touran мало версію з приставкою Cross і продавалось у багатьох європейських країнах, тоді як новий Volkswagen Cross Touran L призначений виключно для Китаю.

Хоча Volkswagen Cross Touran L має літеру L у назві, в нього така ж довжина і база, як і в звичайного мінівена (4527 і 2791 мм), що і у звичайного компактвена, відомого в Європі. При цьому китайські покупці мають змогу обирати між версіями з семи- або шестимісним салоном.

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Приставка Cross у назві означає не тільки пластиковий обвіс по периметру кузова, а й збільшений на 23 мм кліренс, який у нової моделі дорівнює 143 мм. Завні автомобіль також відрізняють 18-дюймові колісні диски та особливий колір кузову.

Фото: Volkswagen Cross Touran L / Volkswagen

В базову комплектацію Кросс входить мультимедійний комплекс із восьмидюймовим екраном та інтерфейсами MirrorLink, CarPlay і CarLife, аудіосистемою Dynaudio з дев'ятьма динаміками, адаптивним головним світлом, асистентом парковки і адаптивним круїз-контролем.

Силові агрегати Cross Touran L включають “турбочетвірку” 1.4 потужністю 150 к.с., що працює в парі з семиступінчатою роботизованою коробкою передач DSG, а також турбований 1.8 продуктивністю у 180 “коней”.

Базова вартість Volkswagen Cross Touran L становить 181 800 юанів, що дорівнює приблизно $26 640.

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