Компактний кросовер Geely SX11 абсолютно не схожий на своїх конкурентів.

В Китаї представили перші фото нового кросовера Geely SX11. Він стане першою моделлю, яка буде збудована на новій модульній платформі BMA (B-Segment Modular Architecture).

Вживу новинку можна буде побачити на авто шоу в Гуанджоу восени, після чого вона з’явиться у продажу в Китаї. Трохи пізніше Geely SX11 буде постачатись і на інші ринки, не виключено, що і в Україну.

На новій платформі китайці планують виготовляти моделі не лише в Китаї, але й в Європі, Південно-Східній Азії, Африці, Південній Америці та на Ближньому Сході.

Шеф-дизайнер Geely Пітер Хорбері створив кросовер, що несхожий на конкурентів.

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У моделі - спадаюча лінія даху, що надає спортивний вид в профіль, верхня частина задніх стійок затемнена, що створює ефект “навагомого” даху.

Довжина нового Geely SX11 - 4430 мм. Інших технічних характеристик китайці не розголошують. Однак судячи зі шпигунської інформації, модель матиме 1,5-літровий трициліндровий турбодвигун, який був розроблений спільно з Volvo. Хоча якщо на кросовері Volvo XC40 він має потужність 156 к.с., то для китайського ринку його форсували до 177 к.с.

Нагадаємо, що Geely готує кросовер разом з Lotus.