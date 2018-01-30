Генеральный директор Lotus рассказал о производственных планах на обозримое будущее. Через пару лет компания выпустит пару спортивных автомобилей, а в 2022 году должен появиться внедорожник.

Не так давно легендарная британская марка Lotus вместе с материнской фирмой Proton перешла под контроль китайского автомобильного холдинга Geely. Совместно с китайцами был разработан план по выходу из сложного финансового положения, в котором оказалась компания.

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Китайская компания располагает не только собственными разработками но и может использовать технологии Volvo, которая тоже принадлежит Geely. Совокупность спортивного опыта Lotus, технологий Volvo и маркетинга Geely может дать неплохие результаты.

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В прошлом году Lotus продала 1600 автомобилей. Сейчас в штате компании всего 800 сотрудников, но в ближайших планах значится привлечение еще 300 человек, 250 из которых инженеры. Вероятнее всего Lotus пройдет по проторенной дорожке многих мелкосерийных автомобильных компаний, которые давно заработали имя на спортивных автомобилях, а теперь стараются заработать деньги на выпуске кроссоверов.