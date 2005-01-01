В Lamborghini определись с ценой своего нового внедорожника Urus. Также стало известно, когда самый быстрый SUV мира появится в продаже.

На рынке Великобритании Lamborghini Urus появится весной этого года. Его стартовая цена составит 165 000 фунтов стерлингов (около 235 000 долларов).



Напомним, что Lamborghini Urus является соплатформенником Volkswagen Touareg, Audi Q7,Porsche Cayenne и Bentley Bentayga. Двигатель этого внедорожника, 4,0-литровый двухтурбинный V8, способный развивать 641 л.с. и 850 Нм., имеет очень много общего с мотором от Audi RS6 последнего поколения.

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Lamborghini Urus с таким мотором способен разгоняться до первой стони за 3,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 306 км/ч. Для обуздания таких показателей применяются керамические тормозные механизмы, адаптивная пневматическая подвеска и активные стабилизаторы.