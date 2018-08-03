514 сторінок з історією італійської марки, шкіряна палітурка та розкішна підставка обійдуться покупцям у 30 000 доларів. І це ще дешево!

У жовтні в усіх шанувальників марки Ferrari з’явиться шанс придбати гарний аксесуар для свого мультимільйонного гаража – книжку про історію марки за 30 000 доларів.

Зважаючи на виняткову цінність фото-матеріалів та інформацію, що міститься у “опусі”, як називають книжку її творці, а також на оформлення у кращих традиціях італійської марки, заявлена вартість видання не є надто високою. Для порівняння: кілька років тому фірма випустила 852-сторінковий Official Ferrari Opus з 30 діамантами довкола логотипу на обкладинці і цінником у $275 тисяч.

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Нова книга містить рідкісні кадри з архівів Ferrari, історії керівників та гонщиків, а також автографи керівників: Джона Елканна, П’єра Феррарі (син Енцо) та Серхіо Маркіонне. П’єдестал книги виконано у формі двигуна V12, труби випускного колектора котрого виконують роль ніжок.

Для тих, кому така вартість за “опус” не по кишені, фірма запропонує бюджетну версію – без постаменту, без автографів Елканна та Маркіонне, але з таким самим наповненням, як і в дорожчої. Така книга коштуватиме $6000 і вийде тиражем у 1697 екземплярів.

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