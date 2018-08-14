З твариною усе добре. З водієм також. Постраждала лише машина.

Після карколомної аварії, що трапилась у Індії, верблюд застряг у салоні автомобіля і незважаючи на відчайдушні спроби, не міг вибратись з пастки.

Поблизу міста Біканер на заході Індії автомобіль збив на дорозі верблюда. Тварина пробила лобове скло й опинилась у салоні машини. Як повідомляє The Sun, седану Toyota Corolla довелось зрізати дах, після чого кілька людей нарешті змогли дістати переляканого горбаня. У результаті аварії у верблюда зламано ногу, однак він знаходиться під наглядом ветеринарів і зможе одужати.

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“Верблюд просто у вузол зав’язався усередині машини, відчайдушно намагаючись вибратись. Головою він пробив скло на даху машини і висунув її назовні, але застряг ще більше”, – говорить один зі свідків незвичайної пригоди.

Провінція Раджастан, де розташоване місто Біканер, є домівкою для 80% популяції верблюдів на території Індії, тож зустріти ці тварину на дорозі – не рідкість.

Що до водія, то йому також пощастило вижити, хоча верблюд пробив своїм тілом лобове скло і заполонив увесь салон, чоловік відбувся лише легкими ушкодженнями.

Попередження: відео може шокувати деяких глядачів.

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