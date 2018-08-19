Сотні найрізноманітніших автомобілів від перших "карет без кінної тяги" до найсучасніших суперкарів зібрались у одному місці просто тому, що їх власники – "бензиноголові". Дивіться галерею.

Woodward Dream Cruise – один з найбільших щорічних фестивалів світу, присвячених автомобілям. Цього року тут зібралось чимало цікавих машин і ми зібрали для вас галерею світлин.

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Фестиваль проводиться у штаті Мічиган в США. Перший Woodward Dream Cruise був проведений у 1995 році. Тоді подія планувалась, як благодійний збір коштів на будівництво нового стадіону. Однак замість запланованих організаторами 25 тисяч учасників на нього приїхало більше 250 тисяч автолюбителів.

Фото: 2018 Woodward Dream Cruise / Greg Rasa / Autoblog

Тепер же щороку у Вудворді щороку збирається понад 2 мільйони учасників та глядачів. На фестивалі щорічно виставляються близько 40 тисяч автомобілів. Так, вітчизняному фестивалю Old Car Land до таких масштабів навряд чи вдасться дорости. Крім сучасних автомобілів, головний критерій для яких унікальність і оригінальність, на Woodward Dream Cruise виставляються машини, які їздили по американських дорогах від початку минулого століття.

Класичні машини початку минулого століття, відреставровані ретро-кари та рестомоди, унікальні кастом-кари і тюнінговані машини… є навіть літак, що їздить, мікрокари Форд, та кращі представники сучасносних машин – усі вони зібрались у Вудворді.

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