Міністр інфраструктури сказав, що проїзд коштуватиме як у Європі.

Володимир Омелян повідомив про те, що першою платною дорогою в Україні стане траса Львів – Краковець. Тендер на будівництво міністр інфраструктури пообіцяв розпочати до кінця поточного року.

Омелян висловив сподівання, що за тендер буде жорстка боротьба, оскільки вже три компанії висловили зацікавлення у цьому проекті – дві європейські і ще одна фірма з Азії. Міністр також наголосив, що нова магістраль сприятиме покращенню трафіку не лише у західному, а й у південному напрямку.

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Однак проїзд новою дорогою, будівництво котрої розраховують розпочати не пізніше 2020 року, буде досить дорогим для українців: міністр запевнив, що “за п’ять копійок” проїхати нею не вийде. Сподіватимемось і сама дорога відповідатиме високим стандартам.

Якще цей проект покаже вдалі результати, міністерство інфраструктури готове запускати ще кілька подібних проектів.

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