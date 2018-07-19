Україна має достатній потенціал і потужності для того, щоб швидко перетворитися в регіональний хаб автомобілебудування.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з керівництвом французького автогіганта – групою Renault. Компанія зацікавлена у розширенні своїх виробничих потужностей і розглядає Україну як один з майданчиків автовиробництва.

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“Ми зацікавлені в розвитку виробничих зв’язків із Францією, і сфера автовиробництва може стати ще одним напрямком економічного співробітництва. Наразі ми обговорюємо можливості розміщення виробництва автомобілів групи Renault в Україні. Для нас це і додаткові робочі місця, і розширення експортних можливостей”, - зазначив Володимир Гройсман.

Він наголосив, що Україна має не тільки вигідне географічне становище, а й велику ємність внутрішнього попиту на якісні й бюджетні автомобілі. З 2000 року в Україну зайшли понад 20 світових компаній, що відкрили понад 30 заводів з виробництва автомобільних комплектуючих. При цьому комплектуючі українського виробництва мають найнижчу у Європі собівартість.

У цьому контексті Глава Уряду нагадав, що днями вийшов з ініціативою напрацювати спільно з депутатським корпусом низку рішень, які дозволили б покращити процес залучення інвесторів в автовиробництво і запровадити тут відповідні технології. “Ми можемо до вересня розробити закон, аби приходили сюди виробники і виробляли автомобілі. Буде робота, будуть автомобілі. Працюємо разом над створенням умов конкурентного розміщення автовиробництва”, - додав Глава Уряду.