Жінка, яка керує автомобілем, давним-давно нікого не дивує, однак, як з'ясувалося, автомобілі деяких марок набувають майже виключно чоловіки.

Агентство "Автостат" склало список брендів, серед власників яких - найбільше число чоловіків. Дослідження проведено шляхом опитування автовласників, який тривав три роки - з 2015 по 2018 роки. В ході дослідження було оброблено більш ніж 180 000 анкет.

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В результаті з'ясувалося, що найбільше число чоловіків-автовласників під свої прапори привернула марка Subaru: 95,1% її власників - чоловічої статі. Агентство, відповідно, назвало Subaru самою "чоловічою" маркою. На другому місці цілком очікувано виявилася марка Jeep: автомобілями цієї марки володіють 94,6% чоловіків.

А ось третє місце дісталося бренду Toyota, причому від "Джипа" за кількістю власників-чоловіків японська фірма відстала всього на 0,4%. У п'ятірку лідерів по цьому незвичайному показнику потрапили, крім того, бренди Infiniti (93,4%) і Honda (92,9%).

Крім того, найбільш "чоловічими" брендами з числом власників сильної статі більше 90% були названі УАЗ (92,4%), Lexus (92,2%), Mitsubishi (92%), Mercedes-Benz (91,4%) і Volvo (91,3%).