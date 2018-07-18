Автогаз коштує вже майже 14 гривень і продовжує стрімко дорожчати.

Тільки за останню добу він виріс у ціні практично по всій країні на 10-60 коп./л. Згідно з даними "Консалтингової групи А-95", найбільше зріджене паливо подорожчало на заправних мережах Укрнафти, UPG і Авіас.

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На цих АЗС автогаз за день виріс в ціні на 50-61 коп./л. На заправках WOG і Socar цей вид палива подорожчав трохи менше, на 12-20 коп./л. Таким чином, середня ціна по Україні тільки за останню добу зросла на 25 коп./л, до 13,84 за літр зрідженого газу. Нагадаємо, газове пальне в Україні почало дорожчати ще 11 липня.

Так, за тиждень, згідно з даними "Консалтингової групи А-95", блакитне паливо виросло в ціні по всій країні в середньому майже на 50 коп./л. Раніше експерти пояснили, чому дорожчає газ – це може бути пов'язано з можливими планами адміністрації Трампа розкрити американські нафтові резерви.

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Раніше також повідомлялося, що роздрібна вартість автогазу в мережах АЗС продовжує зростати. Більшість операторів з 11 на 12 липня підвищили ціни межах 10 коп./л. В цьому зростанні цін знову простежується узгодженість дій. Нагадаємо, що нещодавно Антимонопольний комітет України оштрафував операторів АЗС на 41 млн грн. В кінці літа 2017 року оператори узгоджено підвищили ціни на скраплений газ.