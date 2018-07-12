За перше півріччя продажі нових мотоциклів в Україні зросли на 70,5% і досягли показника 8 795 штук. Одночасно зростає і ринок вживаного мототранспорту. Так, попит на старі мотоцикли виріс за півріччя на 23,5%.

Справжній бум продажів припав на останні два місяці, коли ринок почав показувати результати двократного зростання. Так, в червні було зафіксовано зростання реалізації мотоциклів на 107%, а дилерам вдалося передати покупцям майже 3 тис. одиниць мототехніки.

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За даними AUTO-Consulting, лідером українського ринку мотоциклів за підсумками півріччя став Spark, з показником 16% ринку, але буквально за крок від нього ще один китайський бренд Musstang. В останні місяці Musstang все-таки вдалося обійти з продажу конкурента, але в підсумкових цифрах по півріччю це ще не помітно.

У Топ-10 найпопулярніших в Україні мотобрендів - у всіх стрімке зростання продажів. Помітна динаміка спостерігалася також у Honda, BMW, Ducati. Але як і в випадку з усім ринком, в останній місяць продажі цих брендів буквально рвонули.

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Серед сегментів, хороший попит спостерігається в категорії Naked, Classic, Enduro, Touring, а також хорошим попитом користуються вантажні мотоцикли і квадроцикли. Найбільший попит на мотоцикли в цьому сезоні демонструють західні області України. Лідирують за обсягами продажів Рівненська і Волинські регіони.