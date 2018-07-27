Надзвичайно кустарна саморобка вийшла у 28-річного бразильця, який марить спорткарами, але має гроші лише на старенький Fiat.

Інженер за освітою 28-річний бразилець Едімар Соуза Гуларт самостійно збудував копію спорткару Lamborghini Aventador.

Втім, краще б він цього не робив – вийшло дуже кустарно. Не дивно – в якості донора Едімар взяв 16-річний Giat Uno. Рік тому він заплатив за нього 8,3 тисячі доларів. Щоб створити подобу спорткару, він вклав ще 2,7 тисячі доларів. Таким чином, за 11 тисяч доларів він отримав дещо, схоже на Lambo.

Звичайно, технічні характеристики не змінились – цей недоавтомобіль має 1,1-літровий двигун потужністю 58 кінських сил і 87 Нм крутного моменту. До першої “сотні” Uno розганяється за 15 секунд, а його максимальна швидкість складає 155 кілометрів на годину. Хоча з новим кузовом треба їхати обережніше – може і розсипатися.

Натомість ось ця репліка Lambo виглядає не гірше оригіналу.