Натискаєш кнопку і йдеш у своїх справах, а машина сама займе своє місце на паркінгу.

Випадково побачивши таке вперше можна і з глузду з’їхати. Тому подивіться це відео, аби підготувати свою психіку до такого.

Porsche демонструє роботу системи Remote Park Assist на новому Cayenne, хоча така функція є і в деяких інших моделях марки. Однак Кайєн – найбільша модель марки і саме з ним найчастіше виникають труднощі на парковці.

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Завдяки ж Remote Park Assist про паркування можна взагалі не турбуватись. Причому кросовер може втиснутись у мінімальний вільний простір, залишивши лише достатньо місця, щоб сусідній автомобіль міг відкрити водійські дверцята. Водію ж Cayenne не доведеться протискатись між машинами та бруднити новенький костюм від Brooks Brothers.

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