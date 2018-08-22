Тому що модельний ряд без такого крос-купе сьогодні не може вважатись повним.

Компанія Renault оголосила, що новий компактний купе-кросовер вийде в серію під назвою Arkana. Новинка базуватиметься на одній платформі з Kaptur.

Поки що французький автовиробник дозволив роздивитись лише окремі деталі автомобіля на двох тізерах, однак дякуючи шпигунським фото, ми можемо побачити дещо більше.

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Фото: Тізери та шпигунське фото Renault Arkana / Renault, Мotor1

На офіційних тізерах видно головну оптику у стилі нових Megane і Talisman, а також оформлення кормової частини крос-купе з назвою моделі по центру двері.

Як відомо, Captur, доступний у Європі та Україні, створений на базі Clio, тоді як російський Kaptur базується на агрегатах Duster. Таким чином, новий кросовер буде своєрідним розвитком “Дастера”.

Якщо вам цікаво, назва нової моделі походить від латинського слова “arcanum”, що означає “секрет”. У таємниці поки що тримають технічні характеристики “Арканума”, а повну інформацію обіцяють розкрити 29 серпня у ході презентації моделі на Московському автосалоні.

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