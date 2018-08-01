Німецький бестселлер не так давно змінив покоління, а його творці вже готують оновлення зовнішності.

Фейсліфтинг Volkswagen Passat торкнеться не лише зовнішності, німці обіцяють і оновлення лінійки двигунів.

Дебюту оновленої моделі можна чекати на початку наступного року. Днями ж седан упіймали у об’єктиви камери автомобільних папараці, а світлини оприлюднило видання Сarscoops.

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Не чекайте нічого радикального. Форма фар і решітки, скоріш за все, залишаться без змін. Можливо, дизайнери злегка підретушують бампери. Нові диски, більший вибір кольорів, розширення варіантів оздоблення салону… Маркетологи знайдуть кілька аргументів, аби зацікавити потенційних покупців.

Фото: Шпигунські фото Volkswagen Passat 2019 модельного року / Сarscoops

Відомо, що модель 2019 року матиме фірмовий “віртуальний кокпіт” та нову інформаційно-розважальну систему. Поза сумнівом, німецький виробник скористаєтья можливістю, аби додати оновленому “Пассату” і кілька нових електронних систем безпеки.

На Volkswagen Passat 2019 має дебютувати новий 1,5-літровий TSI потужністю приблизно у 150 к.с., який вже використовується в Golf та інших моделях. Він замінить нинішній 1.4 TSI. Компанія також повідомляла, щоверсія GTE PHEV матиме більший запас ходу на електротязі.

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