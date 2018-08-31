Тепер небезпечну й важку роботу на висоті проводитимуть дрони.

Квадрокоптери з камерами усувають усі ризики, пов'язані з роботою інспекторів обладнання на висоті, при цьому щей час виконання операцій скорочується на 90%.

Ford вже довгий час намагається покращити умови праці у своїх виробничих комплексах. Не так давно ми розповідали про те, що на заводах компанії почали використовувати екзоскелети. Механізовані посилювачі людських м’язів допомагають робітникам менше втомлюватись і працювати ефективніше. Цього разу сучасні технології покликані підвищити безпеку на виробництві.

Також цікаво: Volvo тестує кілька безпілотних кар'єрних вантажівок

У компанії Форд задумались, як убезпечити робітників, змушених перевіряти міцність конструкцій та механізмів заводу на висоті. Раніше інспектори використовували автоматизовані платформи-підйомники і будівельні ліси для перевірок на висоті до 40 метрів, а огляд кожної зони вимагав 12-годинного напруження працівника. Одного разу котрийсь зі стомлених інспекторів пожартував, що було б добре для такої роботи використовувати роботів. І жарт узяли на озброєння!

На заводі Ford у Великобританії для огляду висотних конструкцій почали використовувати дронів-інспекторів. Це зробило роботу безпечною та суттєво заощадило час. Тепер співробітникам не доводиться лазити під стелею, а на огляд всієї території заводу досить одного робочого дня. Тепер компанія Ford збирається використовувати нову систему інспекції на підприємствах і на інших своїх заводах.

Також цікаво: Росіяни показали безпілотні маршрутки ГАЗель