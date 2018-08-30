Може водії маршруток і не ідеальні драйвери, та хіба російський автопілот впорається з їхньою роботою краще?

“Російський олень” (маємо на увазі логотип ГАЗ) показав на виставці у Москві пару пасажирських мікроавтобусів ГАЗель Next з системою автономного управління.

Також цікаво: Український позашляховий автобус Torsus рятує поранених на сході країни

Жовтий мікроавтобус ГАЗель NEXT має систему автономного управління, відмінну від тієї, що управляє блакитним бусом. Компанія повідомила про те, що в обох випадках були реалізовані високотехнологічні рішення, та навіть передбачені такі можливості, як розпізнавання меж проїжджої частини при відсутності дорожньої розмітки. Розробники софту навіть передбачили та упередили можливість кібератак на ці “маршрутки майбутнього”.

Цікаво, що у салоні автобуса зберіглось водійське місце з усім оснащенням та приладами. Літніх людей “атракціон маршрутка без водія” може й до серцевого нападу довести. Ще одна примітна деталь: хоч блакитний мікроавтобус обладнаний пандусом для візків, у салоні не видно жодного поручня.

Фото: Безпілотні ГАЗель NEXT / Autoconsulting

Самохідні мікроавтобуси ГАЗель здатні у автономному режимі пересуватись заданим оператором маршрутом, самостійно відслідковуючи дорожню ситуацію й оминаючи стаціонарні та динамічні перешкоди, повідомляє Аutoconsulting.

На обох машинах встановлені системи навігації на базі GPS/ГЛОНАСС модулів, які дозволяють точно визначити позиціонування автобуса у будь-який час, а для підстраховки є ще й блоки інерціальної навігації, які дозволяють відстежувати місце розташування в разі короткочасного переривання супутникового сигналу.

Також цікаво: Пасажирські перевезення по-турецьки шокували світ (відео)