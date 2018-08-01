Унікальний автобус може перевезти за один раз 16 чоловік та обладнаний спеціальним механізмом для підйому ранених на ношах.

У розпорядженні Національної гвардії України сьогодні вже є три унікальних автобуси-позашляховики Torsus Praetorian 4х4. Один з них експлуатується в зоні бойових дій. За словами офіцера військово-медичного управління Нацгвардії Михайла Паніотова, автобус використовується для того, щоб проводити евакуацію поранених від польових госпіталів до спеціалізованих.

Автобус вміщує 16 чоловік одночасно: 9 сидячих та 6 лежачих. Для підйому лежачих ранених встановлено спеціальний ліфт-підйомник.

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Повнопривідний Torsus Praetorian виконаний на шасі вантажівки MAN, комплектується дизельним двигуном MAN D0836LFL40 потужністю 240 к.с. та максимальним крутним моментом 925 Нм, трансмісією ZF 12 AS 1210 OD MAN TipMatic. Габарити машини 8450х2540х3720 мм, колісна база 4200 мм. Споряджена маса до 13 500 кг.

Медична версія поставляється українською компанією "Спец-Ком-Сервіс" (ТМ Polycar). Базовий автобус Torsus Praetorian розроблений та випускається чеською компанію Pulsar Expo з українськими власниками. Виробництво розташоване на території Європейського Союзу.

Нагадаємо, які автомобілі показали на параді на День Незалежності.