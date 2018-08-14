Нещодавно була опублікована інформація щодо шасі, на базі якого створена самохідна артилерійська установка «Богдана».

Повнопривідне шасі КрАЗ-63221 (6х6) створене на «КрАЗі» за спеціальними технічними вимогами. Призначене для монтажу озброєння і установок спеціального призначення. Воно обладнане чотирьохдверною п’ятимісною кабіною з двома рядами сидінь, броньованою для захисту екіпажу.

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Кабіна обладнана системами опалення, кондиціонування, вентиляції і обдування теплим повітрям вітрових стекол, електрообігрівом вітрових стекол і стекол дверей. У ній передбачені місця для розміщення додаткового обладнання: приладів спостереження і нічного бачення, приладів радіаційної та хімічної розвідки і контролю, радіостанції, предметів індивідуального захисту, боєкомплекту, що перевозиться, (за кількістю місць в кабіні) і особистих речей екіпажу.

Шасі обладнано централізованою системою підкачки шин, що забезпечує високу прохідність по ґрунтах із низькою несучою здатністю, лебідкою, системою RunFlat, світломаскувальним пристроєм, фільтровентиляційною установкою тощо.

Контрольна витрата палива становить 37 л/100 км, запас ходу із контрольної витрати палива - 1200 км.

Нагадаємо, що дебют нової броньованої САУ на базі КрАЗ-63221 відбудеться на столичному параді до Дня незалежності України.