З одного боку компактний та економічний одномісний електрокар – для міста річ незамінна. З іншого – добре, що це лише концепт.

Одномісний концепт Bicar, створений у Швейцарії, є чудовим прикладом поміркованої альтернативни велосипеду, мотеду та автомобілю. Чого не скажеш про його дизайн.

Тим не менш, багато мешканців мегаполісів з радістю пересіли б з громадського транспорту на такі мікрокари. Згадайте хоча б досвід Smart – коли ці автомобільчики тільки з’явились, вони видавались надто дивними і мало хто вірив, що сіті-кар стане популярним.

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Фото: Концепт електрокара Bicar / ZHAW

Bicar являє собою електромобіль на трьох колесах. Його розробкою займаються викладачі та студенти технічного університету у Цюріху. Ідея з’явилась ще у 2015 році, а зараз кілька прототипів готуються до проходження кваліфікаційної комісії для отримання схвалення від ЄС, після чого розробники сподіваються знайти інвесторів та налагодити серійне виробництво. Творці Бікара розраховують, що їхнім авто-мото-вело-каром зацікавляться каршерінгові сервіси. Кілька швейцарських компаній вже зацікавились проектом.

Габарити Bicar дозволяють легко знаходиит місце для паркування, а використовувати його можна протягом усього року. Компактний електромотор дозволяє Бікару розвивати максимальну швидкість у 45 км/год, за папас ходу рівний приблизно 80 км.

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