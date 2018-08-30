Елегантні родстери, кабріолети та спортивні купе з футуристичним дизайном, навіть спорткар з дверима типу крило чайки... Шкода, що для реалізації керівництво обрало зовсім інші проекти!

Українські дизайнери у 1960-х були нічим не гіршими за американських, однак поки Ford, Buick та Cadillac щороку дивували публіку новими шоу-карами, розробки радянських авто-архітекторів далі малюнків та модель-макетів не йшли і роками збирали пилюку у забутих архівах. Однак дещо з колекції Запорізького Автозаводу вдалось вберегти ентузіастам і один з них поділився цими ескізами у Facebook.

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Історичні фотографії концептів “Запорожець” опублікував на своїй сторінці у Facebook директор запорізького Музею зброї Роман Акбаш, повідомляє TopGir. А зібрав цю унікальну колекцію дизайнер ЗАЗ Леонід Левіт.

Фото: Проекти автомобілів Запорожець 1960-х років / Facebook/Роман Акбаш

Зображення свідчать, що дизайнери ЗАЗ 1960-х років пропонували чимало цікавих та сміливих рішень у своїх проектах, однак майже нічого з того ми не побачили на серійних моделях.

Більшість автомобілів виконані в американському стилі з величезними плавниками ззаду та прозорими кабінами “акваріумами”. При чому для багатьох проектів кузов пропонувалось виготовляти з інноваційного на ті часи склопластику.

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