Элегантные родстеры, кабриолеты и спортивные купе с футуристическим дизайном... Жаль, что для реализации руководство выбрало совсем другие проекты!

Украинские дизайнеры в 1960-х были ничем не хуже американских, однако пока Ford, Buick и Cadillac ежегодно удивляли публику новыми шоу-карами, разработки советских авто-архитекторов дальше рисунков и модель-макетов не шли и годами собирали пыль в забытых архивах. Однако кое-что из коллекции Запорожского Автозавода удалось уберечь энтузиастам и один из них поделился этими эскизами в Facebook.

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Исторические фотографии концептов "Запорожец" опубликовал на своей странице в Facebook директор запорожского музея оружия Роман Акбаш, сообщает TopGir. А собрал эту уникальную коллекцию дизайнер ЗАЗ Леонид Левит.

Фото: Проекты автомобилей Запорожец 1960-х годов / Facebook/Роман Акбаш

Изображения свидетельствуют, что дизайнеры ЗАЗ 1960-х годов предлагали немало интересных и смелых решений в своих проектах, однако почти ничего из того мы не увидели на серийных моделях.



Большинство автомобилей выполнены в американском стиле с огромными плавниками сзади и прозрачными кабинами "Аквариум". Причем для многих проектов кузов предлагалось изготавливать из инновационного по тем временам стеклопластика.

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